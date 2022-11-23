كولر يرفض التعاقد مع محبوب فيتوريا.. تفاصيل

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع محمود حمادة، لاعب فريق فاركو، والمفضل لدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “كولر رفض التعاقد مع محمود حمادة لاعب فاركو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة”.

وتابع: “محمود حمادة أحد أبرز اللاعبين في منتخب مصر خلال الفترة الماضية مع فيتوريا، والذي شارك معه في عدة مباريات آخرها بلجيكا”.

رفض كولر

واختتم: “سر رفض كولر لـ ضم محمود حمادة كبر سن اللاعب، حيث يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو ما رفضه السويسري كولر”.