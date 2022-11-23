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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

النادي الأهلي
النادي الأهلي

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة مدوية بشأن تواجد رامي ربيعة، قائد النادي  الأهلي، على طاولة فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”، “أحد الوكلاء عرض رامي ربيعة، قائد النادي الأهلي، على مسئولي الزمالك”.

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وتابع “طبعاً من الصعب أن النادي الأهلي يفرط في ربيعة، كما أنه من الصعب أن يلعب اللاعب في صفوف نادي الزمالك، كونه أحد أبناء القلعة الحمراء”.

قائد الأهلي

واختتم: “الاتجاه داخل الأهلي هو تجديد عقد ربيعة وباقي اللاعبين، مع إعارته لأي نادٍ حال عدم وجود رغبة في الإبقاء عليه داخل الفريق من جانب كولر”.

الأهلى رامي ربيعه الزمالك النادي الأهلي محمد شبانة

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