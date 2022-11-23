الزمالك يحسم الجدل .. كهربا سيدفع قيمة الغرامة كاملة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه تواصل مع مسئولي نادي الزمالك، للحديث معهم بشأن ملف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “مسئولون في الزمالك تحدّثوا معي بشأن ملف كهربا وأكدوا أن هناك 4 حسابات بنكية أخرى بخلاف المحجوز عليه”.

وأضاف: “كلام مسئولي الزمالك أن الغرامة تضامنية بين كهربا ونادي ديبورتيفو أفيش، فبما إن النادي البرتغالي غير موجود، فأصبح اللاعب مطالبًا بتسديد الغرامة المالية كاملة، ولذلك كان علينا طرح وجهة النظر الأخرى”.

موعد دفع غرامة كهربا

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، قد أعلن مؤخراً أن النادي الأهلي سيقوم بسداد قيمة غرامة كهربا فور وجود سيولة مادية داخل النادي.