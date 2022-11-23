عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم إخراج جزء من الزكاة على هيئة سلع تموينية

صدى البلد

يجوز إخراج جزء من الزكاة في صورة مواد تموينية، هكذا أفتى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء. 

 

حكم إخراج جزء من الزكاة على هيئة سلع تموينية 

وتابع: “جمعة”، أنه يجب أن تكون مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين؛ ففي الحديث أن مُعَاذًا رضي الله عنه قال لأهْلِ الْيَمَنِ وهو يجمع منهم الزكاة: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ: ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَة" رواه البخاري.

أمور يجب اتباعها عند الرقية الشرعية للفتيات والنساء.. تعرف عليها

السورة المنجية.. جزاء من يداوم على قراءة "الملك" كل ليلة

حكم إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من يخرج زكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».

وأضافت دار الإفتاء، أن الأحناف وغيرهم قالوا أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال.

وأشارت الى أنه كلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام، وبناء على ذلك فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين.

حكم إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية الزكاة سلع تموينية حكم إخراج جزء من الزكاة على هيئة سلع تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

بطاقة هيا وجذب مشجعي كأس العالم لمصر.. نصائح عاجلة لتحقيق أكبر فائدة

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على دير أرثوذكسي.. روسيا تهاجم أوكرانيا وتصفها بـ «الملحدة» و«اللاأخلاقية»

المهيري يفتتح الدورة التثقيفية الثانية للجان النقابية بالخدمات الإدارية

باع كليته بـ20 ألف جنيه.. تعرف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية

المغرب بالقوة الضاربة أمام كرواتيا في كأس العالم

البورصة تبدأ تعاملاتها علي صعود جماعي بإجمالي قيمة سوقية 836.204 مليار جنيه

حقيقة وجود وفيات بين المرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

كيف تعرف أن هناك بق الفراش في غرفة الفندق أو المنزل

فيديو

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ