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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمور يجب اتباعها عند الرقية الشرعية للفتيات والنساء.. تعرف عليها

صدى البلد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إنه يجب على النساء والفتيات ان يكون على حذر أثناء الرقية الشرعية. 

 

وأضاف “أبو عمر”، فى فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من يقوم بعمل رقية شرعية للنساء او الفتيات وكان من غير المحارم أى ليس زوجكِ أو اخوكِ أو إبنك فليس له حق ان يلمس جسمك وهو يرقيكي فلا يضع يده على رأسك ولا على يدك لأن كل هذا ليس صحيح ولا يفهم فى الرقية الشرعية.

 

وتابع قائلاً:" لو انا هعمل رقية شرعية لنفسي فيكون امر كويس جدا لأن أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وأنا مضطر"، فيقول ربنا تعالى {أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ}، فالأفضل أن أرقي نفسي أو حد من المحارم هو اللى يعملى الرقية الشرعية .

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طريقة الرقية الشرعية 


- يضع الراقي يده اليمنى على موضع الألم، ويقرأ الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وله أن يكرر كما يشاء.

- تقرأ الرقية الشرعية من القرآن والسنة على زيت الزيتون، ويدهن به من كان محسودا أو معيونا.

- تقرأ الرقية الشرعية من الكتاب والسنة على الماء، ويشرب منه ويغتسل به. 

 

الرقية الشرعية من القرآن الكريم 

-قراءة سورة الكافرون.

-قراءة سورة الإخلاص.

-قراءة سورة الفلق.

-قراءة سورة الناس.

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