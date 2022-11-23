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أخبار البلد

بمشاركة الأزهر الشريف

قوى عاملة الوادي الجديد تنظم ندوة «المناخ مسئوليتي» وتتابع التدريب المهني|صور

صدى البلد

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى ندوة توعوية بعنوان: "المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وتأثيرها على المناخ"، وندوة تثقيفية للعاملين بمجموعة شركات بالخارجة ؛ ومشاركة الأزهر الشريف  بالخارجة، فضلا عن متابعة الدورة التدريبية لـ 15 متدربًا على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بمركز  الداخلة .

 

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن المديرية استكملت سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف حول جميع ملفاتها للعاملين بالشركات ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية والاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديا، حيث قامت بعقد ندوة توعية  لأصحاب المخابز والعاملين بها تحت عنوان "المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وأثرها على المناخ"  لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة وتوفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى ، بحضور  24 عاملاً .
 

وأشار مدير المديرية ، إلى أنه تمت متابعة الدورة التدريبية  بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية  الموشية بمركز  الداخلة لـ 5 متدربين على مهنة التوصيلات الكهربائية ، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ضمن خطة المديرية للعام 2022 – 2023 .

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