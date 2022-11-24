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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تصريح ناري من داعية عن تنظيف الحواجب

تنظيف الحواجب
تنظيف الحواجب

أمر الإسلام الرجل والمرأة الكبير والصغير بالنظافة الشخصية، لأن النظافة والإعتناء بالنفس من أسس الإسلام، وكذلك الزنية من طبيعة المرأة وهى فطرة فيها، فيتسأل الكثير من النساء عن حكم النمص وتهذيب الحواجب؟. 

 

وقال الشيخ محمد ابو بكر، الداعية الإسلامي، أن النمص معناه الاخذ من أصل الحاجب وهذا ما نحرمه ونمنعه، فإذا ما ارادت المرأة أن تغير من شكل حاجبيها وترققه فهو حرام، أما ما خرج عن أصل الحاجب ويجعل شكل الوجه قبيح وبشاعة فى المنظر فهل يأمرنا الإسلام بتركه؟ هل أمرنا الإسلام أن تكون المرأة مثلها مثل الرجل أم تكون جميلة فى عينه متزينه متعطره له. 

 

وأضاف “أبو بكر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن أخذ المرأة من حاجبيها حرام وهو من النمص، أما تنظيف الخارج عن الحاجب لا شئ فيه والمرأة مأمورة بيه تزينا لزوجها وتجملاً فى عينه.

 

وأشار الى أنه يجب على المراة أن تحافظ على مظهرها امام زوجها دائماً حتى لا تأتي فى يوم وتبكي أنه تزوج عليها قائلاً:" ما هو الراجل مش هيتجوز خفير مثلاً". 

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