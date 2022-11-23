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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

شهريًا إلى نهاية العام الدراسي | بشرى لطلاب جامعة العريش

تكريم الطلاب المتميزين
تكريم الطلاب المتميزين في جامعة العريش

نظمت جامعة  العريش شمال سيناء ،احتفالية لتوزيع  شهادات تقدير ومساعدة بـ ألف جنيه للطلاب المتميزين في الجامعة، انطلاقًا من المبادرة القومية لتشجيع الطلاب والمبتكرين من ابنائنا طلاب الجامعة  ،بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة. 

حضر الاحتفالية  الدكتور رفعت عمر عزوز  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  وممثلي وحده التضامن الاجتماعي بالجامعة، لتوزيع  الشهادات والمبالغ المالية  حيث شملت الاحتفالية  توزيع شهادات تقدير لأربعين طالبا من طلاب الجامعة  ممثلين عن الخمسة الاوائل  فى الصفوف قبل النهائية بكل كلية.


كما أن الحافز المالي والذى يبلغ الف جنيه لكل طالب يستمر شهريا حتى انتهاء الدراسة، بشرط استمرار الطالب فى تميزه. 
 

الموارد البشرية 


وتوجه  الدكتور رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي و مستشار الوزيرة على دعمهم لطلاب جامعة العريش المتفوقين ضمن خطة الدولة للاهتمام بالموارد البشرية تماشيا مع رؤية 2030 م. 

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال لقاءه  بالطلاب المتفوقين ، أنه وحدة التضامن الاجتماعي التي أنشئت داخل الجامعات المصرية ، تُعد بمثابة نقطة اتصال مع وزارة  التصامن الاجتماعي والتي استطاعت من خلالها أن تقدم الخدمات المختلفة للطلاب.


وأشار ، إلى أن مهام هذه الوحدات يتمثل في دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين وفي مقدمتهم الطلاب. 
 

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العريش طلاب المتفوقين شهادات حافز

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