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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص تعدى على صديقه بسلاح أبيض في الزاوية الحمراء

حبس
حبس

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض مُحدثا إصابته.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب بإستخدام سلاحا أبيضا مُحدثاً إصابته.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وبسؤاله إتهم أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم بإحداث إصابته  لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض  كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته ، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات السبب تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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