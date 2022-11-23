سمير فرج: منذ سبتمبر 2016 لم تحدث هجرة غير شرعية من مصر

أكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن الاتحاد الأوروبي بعث شهادة بأنه لا يوجد أى هجرة غير شرعية من قبل الشواطئ المصرية، لأوروبا وأن هذا دليل على يقظة الجنود المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المصرية منعت كل محاولات الهجرة غير الشرعية لـ أوروبا، وهذا من الأشياء الجيدة.

ولفت إلى أن مصر قعت مذكرة تفاهم مع اليونان فى مجال البحث و الإنقاذ، وأن القوات البحرية المصرية مسئولة عن تأمين السواحل، وكل الحدود.

وأشار إلى أن مصر لا تعمل بمفردها، وأنه منذ سبتمبر 2016، وحتى اليوم لم تحدث أى هجرة غير شرعية، وأن القوات البحرية تحتل المرتبة الـ 6 كقوة بحرية فى العالم، و الأوقوي بالشرق الأوسط، و القوات المسلحة المصرية هى القوة الـ 12 فى العالم.

ولفت إلى أن القوات البحرية تأمين كل الاستثمارات الموجودة فى المياه، وأن القوات المصرية قادرة على حماية كل الاستثمارات و كل الحدود.

وكشف أن حقل ظهر انتاجه حتى عام 2045 و تؤمنه القوات البحرية، و نتمنى بمثل 4 مرات، حتى تكون مصر فى مكانة ثانية.