سمير فرج يكشف هدف روسيا المقبل من حربها في أوكرانيا..فيديو

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن روسيا استولت على 20 % من مساحة أوكرانيا وقامت بضم 4 مقاطعات على أراضيها .

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" روسيا قامت بتخفيض وتيرة العلميات العسكرية الفترة الحالية مع دخول فصل الشتاء ".

وأضاف سمير فرج :" روسيا قررت التراجع في منطقة خيرسون لغرب نهر دنيبرو".

وتابع سمير فرج :" روسيا بدأت في اتباع استراتيجية جديدة وهي تمسكها بالأراضي التي سيطرت عليها، وروسيا لن تقوم بأي أعمال هجومية في الفترة المقبلة ".

واكمل سمير فرج :" روسيا سوف تعمل على تدمير البنية الأساسية الأوكرانية، حيث تقوم حاليا بضرب محطات الكهرباء ".