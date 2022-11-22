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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يكشف هدف روسيا المقبل من حربها في أوكرانيا..فيديو

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن  روسيا استولت على 20 % من مساحة أوكرانيا  وقامت بضم 4 مقاطعات على أراضيها .

 

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  روسيا قامت بتخفيض وتيرة العلميات العسكرية الفترة الحالية مع دخول فصل الشتاء ".

 وأضاف سمير فرج :" روسيا قررت التراجع في منطقة خيرسون لغرب  نهر دنيبرو".

وتابع سمير فرج :" روسيا بدأت  في اتباع  استراتيجية  جديدة وهي تمسكها بالأراضي التي سيطرت عليها، وروسيا لن تقوم بأي أعمال هجومية في الفترة المقبلة ".

 واكمل سمير فرج :" روسيا سوف تعمل على تدمير البنية الأساسية الأوكرانية، حيث تقوم حاليا  بضرب محطات الكهرباء ".

سمير فرج روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو الحرب

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