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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي يبحث عن مخرج للعالم من الحرب الروسية

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، الخبير العسكري

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، أن دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الاوكرانية ليجد مخرج للعالم لما يتم والتوقيت مناسب لطرح هذا الموضع من عدة اعتبارات، موضحا أن رسالة السيسي لها دلالة قوية ويبحث عن مخرج للعالم من أزمات الحرب الاوكرانية ودلالة التوقيت مهمة.

وأشار اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن كل وسائل الاعلام العالمية نقلت رسالة الرئيس السيسي في قمة المناخ لإرساء السلام، مؤكدا أن كل الظروف مهيئة إلى أن نداء الرئيس يتحقق.

ستستمر 3 أو 4 شهور

وتابع: "حينما بدأت الحرب الروسية كل التوقعات كانت أنها ستستمر 3 أو 4 شهور وتنتهي والحرب وصلت لشهرها التاسع وجرت مشاكل كبيرة جدا، وهي حرب عالمية التأثير على الدول الكبرى والدول الصغرى الفقيرة"، مؤكدا أن هناك خسائر كبيرة في كل الاطراف ونقص في الحبوب والغاز والوقود وبطالة وأثرت على سلاسل الامداد في العالم كله.
 

سمير فرج الرئيس السيسي خيري رمضان وقف الحرب حديث القاهرة

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