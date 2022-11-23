أخبار الفن رسالة غير متوقعة من خالد يوسف لـ شمس الكويتية ورانيا التومي.. نقل أنغام إلى المستشفى في وعكة صحية طارئة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري ونسرين طافش ورامز جلال.
مع بطلتين.. رسالة غير متوقعة من خالد يوسف لـ شمس الكويتية ورانيا التومي
شارك المخرج خالد يوسف جمهوره صورا له من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
أحمد الفيشاوي في الجيزة من أجل "رهبة"
يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير أحداث فيلم “رهبة” في أحدى الفيلات في منطقة تقرب من الجيزة، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير العمل.
عملية جراحية كبيرة.. نقل أنغام إلى المستشفى في وعكة صحية طارئة
تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة دخلت على اثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية كبيرة.
رغم وضعها الصحي.. دينا حايك تطرح عطر القداسة
انتهت الفنانة دينا حايك من تصوير ترتيلة تحت عنوان "عطر القداسة" للقديس شربل من إخراج جيسيكا هيكل الذي تم تصويره في محبسة مار شربل ودير مار مارون عنايا.
طمعنا في الأفضل.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء منتخب المغرب بكأس العالم
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء منتخب المغرب أمام كرواتيا في أولى جولات بطولة كأس العالم، عبر حسابه الشخصي على تويتر.