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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟ علي جمعة يجيب.. والإفتاء توضح حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام والقضايا التى تهم المواطنين فى حياتهم اليومية، نبرز أهمها فى النشرة الدينية.

 

هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها ؟ علي جمعة يجيب

 

 حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها .. الإفتاء توضح

 

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هل تسقط الصلاة عن المريض حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس دار الإفتاء النشرة الدينية

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