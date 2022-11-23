النشرة الدينية.. هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟ علي جمعة يجيب.. والإفتاء توضح حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام والقضايا التى تهم المواطنين فى حياتهم اليومية، نبرز أهمها فى النشرة الدينية.
هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها ؟ علي جمعة يجيب
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عالم أزهري: يجوز للمرأة العمل بثلاثة شروط
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أمور يجب اتباعها عند الرقية الشرعية للفتيات والنساء.. تعرف عليها
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