عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على البطاقات | معلومة من التموين بشأن الأرز .. فيديو

الأرز
الأرز

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الوزارة طلبت من المزارعين توريد طن عن كل فدان أرز منذ بداية الموسم.


وأوضح وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،  أن طن الأرز عريض الحبة يتم توفيره بسعر 6850 جنيه، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه.


ولفت إلى أن مجلس الوزراء حدد سعرا عادلا بحد أقصى للأرز السائب بـ12 جنيه والمعبأ بـ15 جنيه، مضيفا أنه سيتم توفير الأرز على بطاقات التموين.


وأكد حبيب، أن مضارب الأرز تعمل بشكل جيد داخل المنظومة، مضيفا أن هناك 7 محافظات تنتج الأرز.


وأشار إلى أن تم ضبط مخازن بها كميات كبيرة من الأرز بلغت 300 طن بهدف حجبها عن السوق انتظارا لرفع الأسعار، مضيفا أن تم تحرير محاضر وعرضها على النيابة العامة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

موضوعات متعلقة

رئيس شعبة الأرز : الحبس عاما وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حجب السلعة

سمير فرج: روسيا بدأت في إغلاق الغاز عن أوروبا لإيقاف دعم أوكرانيا

تموين كفر الشيخ: ضبط عدد من التجار حجبوا الأرز عن المواطنين

وزير الأوقاف : الفكر الوسطي يسود المساجد بدعم الرئيس السيسي .. فيديو

سمير فرج: منذ سبتمبر 2016 لم تحدث هجرة غير شرعية من مصر

سمير فرج: الحرب المقبلة في المنطقة ستكون معركة غاز

فرص المغرب وتونس والسعودية في الصعود لدور الـ 16 بكأس العالم .. فيديو

هشام عز العرب لـ أحمد موسى:أنا تحت أمر الوطن فى أى وقت

ترشيحاتنا

رئيس البرتغال بصحبة وزير السياحة والآثار في الأهرامات ومتحف الحضارة .. صور

هل الابتلاء بالمرض يكفر الذنوب والخطايا ؟ الإفتاء تجيب

بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

شجار وسُكر في بريطانيا بعد فوز الإنجليز على إيران بـ كأس العالم |شاهد

بعد وفاة إيمان وساجدة .. تشريع برلماني جديد يخص الصيادلة

ولا ملايين الدولارات | لميس جابر : هذه أكبر دعاية سياحية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

كشف أثري جديد.. بقايا مدينة عسكرية على ساحل البحر الأحمر

ماعنديش مانع أعمل مشاهد جريئة.. شاهد ابنة شقيقة إلهام شاهين بالحجاب

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ