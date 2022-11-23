على البطاقات | معلومة من التموين بشأن الأرز .. فيديو

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الوزارة طلبت من المزارعين توريد طن عن كل فدان أرز منذ بداية الموسم.



وأوضح وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن طن الأرز عريض الحبة يتم توفيره بسعر 6850 جنيه، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه.



ولفت إلى أن مجلس الوزراء حدد سعرا عادلا بحد أقصى للأرز السائب بـ12 جنيه والمعبأ بـ15 جنيه، مضيفا أنه سيتم توفير الأرز على بطاقات التموين.



وأكد حبيب، أن مضارب الأرز تعمل بشكل جيد داخل المنظومة، مضيفا أن هناك 7 محافظات تنتج الأرز.



وأشار إلى أن تم ضبط مخازن بها كميات كبيرة من الأرز بلغت 300 طن بهدف حجبها عن السوق انتظارا لرفع الأسعار، مضيفا أن تم تحرير محاضر وعرضها على النيابة العامة.