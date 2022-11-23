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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هما وحشين من الأول .. رسالة غامضة من ريهام سعيد

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد بوست عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت ريهام سعيد :"محدش اتغير هما كانوا وحشين من الأول بس احنا اللي اكتشفنا ده متأخر".
 

وأصدرت المحكمة الاقتصادية،حكمها ببراءة حسن شاكوش في اتهامه بالإساءة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وجاء نص الدعوى"التى تقدم بها شعبان سعيد المحامى، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، قيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية وانتهاك خصوصيتها".

 البداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

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