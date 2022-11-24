أحلى الأوقات لـ خالد حماد وجمهور الأوبرا على المسرح الكبير

تحت لافتة كامل العدد وفى سهرة فنية مبهجة أطلقت دار الاوبرا المصرية اولى حفلات السلسلة المخصصة لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية وبدأت بأعمال الموسيقار خالد حماد الذى استقبله الحضور بحفاوة بالغة أكدت تقدير المجتمع للابداع الجاد.

أقيم الحفل على المسرح الكبير وقدمته الفنانة بشرى وببصمة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى عبرت مؤلفات خالد حماد عن مجموعة من المشاعر الانسانية المتباينة ابرزتها اعمال درامية شهيرة وصاحبها مشاهد ولقطات منها وبورتريهات لابطالها على شاشة فى خلفية المسرح كان منها التجربة الدنماركية ، اوان الورد ، نجيب زاهي زاركش ، أمير الظلام ، اللي بالي بالك ، العراف ، الشبح ، بلية ودماغه العالية ، بتوقيت القاهرة ، صاحب السعادة ، الكبار ، سمير وشهير وبهير ، عوالم خفية ، أفريكانو ، فلانتينو ، العشق والدم ، صعيدي في الجامعة الأمريكية ، راجعين يا هوي ، إذاعة حب ، أحلي الأوقات ، عمارة يعقوبيان ، شورت وفانلة وكاب ومعالي الوزير ، كما شاركت مروة ناجي باداء اغنية يا جلاد البشر وريهام عبدالحكيم باداء اغنيتى جاي علي بالي وخاتم سليمان.

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد