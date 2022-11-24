عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى الأوقات لـ خالد حماد وجمهور الأوبرا على المسرح الكبير

حفل مؤلفات الموسيقار
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد

تحت لافتة كامل العدد وفى سهرة فنية مبهجة أطلقت دار الاوبرا المصرية اولى حفلات السلسلة المخصصة لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية وبدأت بأعمال الموسيقار خالد حماد الذى استقبله الحضور بحفاوة بالغة أكدت تقدير المجتمع للابداع الجاد. 

أقيم الحفل على المسرح الكبير وقدمته الفنانة بشرى وببصمة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى عبرت مؤلفات خالد حماد عن مجموعة من المشاعر الانسانية المتباينة ابرزتها اعمال درامية شهيرة وصاحبها مشاهد ولقطات منها وبورتريهات لابطالها على شاشة فى خلفية المسرح كان منها التجربة الدنماركية ، اوان الورد ، نجيب زاهي زاركش ، أمير الظلام ، اللي بالي بالك ، العراف ، الشبح ، بلية ودماغه العالية ، بتوقيت القاهرة ، صاحب السعادة ، الكبار ، سمير وشهير وبهير ، عوالم خفية ، أفريكانو ، فلانتينو ، العشق والدم ، صعيدي في الجامعة الأمريكية ، راجعين يا هوي ، إذاعة حب ، أحلي الأوقات ، عمارة يعقوبيان ، شورت وفانلة وكاب ومعالي الوزير ، كما شاركت مروة ناجي باداء اغنية يا جلاد البشر وريهام عبدالحكيم باداء اغنيتى جاي علي بالي وخاتم سليمان. 

 

حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
حفل مؤلفات الموسيقار خالد حماد
خالد حماد الموسيقار خالد حماد الأوبرا دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

موضوعات متعلقة

مؤلف الفيلم السوري رحلة يوسف لـ صدى البلد: جمهور مصر ذواق

المخرج جود سعيد: صورنا فيلم رحلة يوسف في عامين لهذا السبب

رغم وضعها الصحي.. دينا حايك تطرح عطر القداسة

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد السنباطى وليلى مراد وتحتفى بمحمد سلطان

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعيدا عن النيل يحصد جائزة أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية

أغانى أفلام الرسوم المتحركة وأعمال عالمية لنجوم الاوبرا بالإسكندرية ودمنهور

أخبار الفن..جمهور السوشيال يفاجأ بـ حسام حبيب وشيرين في هذا المكان..محمد صلاح يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

متعة ولذة الدنيا والآخرة.. أعظم وصية من الله عز وجل يغفل عنها الكثيرون

أشتيه: بريطانيا أكدت عدم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

البنتاجون: الضربات التركية في سوريا تهدد سلامة الجنود الأمريكيين

رقية شرعية للحماية من العين والحسد.. داوم عليها كل يوم يحفظك الله

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : احذر من مديرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا

ممنوع غلي الرأس هنا.. نقش غامض كالسحر في مدينة مصرية قديمة

بفستان جريء.. أبنة محمود حميدة تثير ضجة في ختام مهرجان القاهرة|شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ