الطاقة الذرية: تدريب طلبة ليبيين بمفاعل إنشاص

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إن الهيئة بدأت تنظيم دورات تدريبية متخصصة لطلبة الجامعات بالدول العربية.

وكشف الحاج فى تصريح خاص لصدى البلد أنه سيتم تدريب طلبة من ليبيا بمجمع مفاعل إنشاص كما سبق وتم تدريب طلبة سودانيين .

وتابع الحاج أن الهيئة نظمت سابقا دورة تدريبية متخصصة لطلبة السنة النهائية بقسم الهندسة النووية بجامعة السودان بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بانشاص والتي استمرت على مدار أسبوعين.

وأشار الحاج إلى أن هيئة الطاقة الذرية ترحب دائماً بالأشقاء من الدول العربية وتضع خبراتها وتسعى بإمكانياتها العلمية والفنية لدعم وتدريب الكوادر البشرية من جميع الدول العربية خاصة التي تبدأ برامج لإنشاء مفاعلات نووية للابحاث ،لافتا إلى أن الهيئة تمثل المدرسة العلمية النووية في مصر والتي انبثقت منها الهيئات الأخرى، وهي تمتلك بنية تحتية متميزة متمثلة في المنشآت النووية والبحثية والخدمية في مواقعها المختلفة بأنشاص، مدينة نصر والإسكندرية بالإضافة إلى الكوادر الفنية في المجالات النووية والإشعاعية والأمان النووي والإشعاعى والتي تهدف جميعاً لإجراء البحوث والتدريب والتطبيقات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخدمة المجتمع المصري.

و صرح الدكتور مجدي زكي مدير المفاعل النووي البحثي الثاني بإنشاص والمشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي بأن البرنامج يشتمل على محاضرات نظرية لمجموعة من المتخصصين من الهيئة عن تصميم وتشغيل مفاعلات الأبحاث وأنظمة الأمان النووي وإنتاج النظائر المشعة، و يشمل التدريب العملي بالبرنامج على العديد من التجارب العملية على كيفية تشغيل المفاعل ورفع القدرة، كما يتم مشاركة الطلبة في إجراء التجارب العملية على عملية التصوير بالنيوترونات والتجارب الخاصة بالتنشيط النيتروني للعناصر وكذا تحليلها.