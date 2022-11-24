تبادل أسري الحرب وصادرات الأمونيا.. اجتماع روسي أوكراني في الإمارات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في دولة الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".

وذكرت المصادر، وفقا للوكالة، أن "المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولا تشمل الأمم المتحدة، رغم الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألمح في وقت سابق إلى أن وساطة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحقق نتائج بشأن الأزمة الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية، مؤكدا أنها ليست من دون نتائج، وقال إن الإمارات يمكن أن تلعب دوراً "مهماً" في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا.

بوتين ألمح في وقت سابق أن وساطة محمد بن زايد تحقق نتائج بشأن الأزمة الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية.

والتقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في أكتوبر الماضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج؛ حيث أجريا مباحثات ثنائية.

وخلال اللقاء، قال الشيخ محمد بن زايد، إن بلاده عززت التبادل التجاري مع روسيا، مشيرا إلى سعيه لتعزيز التعاون بين البلدين.