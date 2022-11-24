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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة: راكب أجنبي يحاول تهريب عقاقير مخدرة وزجاجات دوائية| صور

تهريب
تهريب

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والزجاجات الدوائية بهم اقراص وسوائل لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا استوقف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد العال مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٧ شريط لعقار الترامادول المخدر تركيز ١٥٠ ملجم باجمالي ١٦٨ قرص و ٣ شرائط لنفس العقار تركيز ٥٠ ملجم باجمالي ٣٠ قرص و ١٢ شريط لعقار Lyrica المخدر تركيز ١٥٠ ملجم باجمالي ١٦٨ قرص و ٢ شريط لنفس العقار السابق تركيز ٧٥ ملجم باجمالي ٢٤ قرص و ٦ زجاجات بداخلهم سائل عقار ترامال المخدر تركيز ٣٠ ملجم و زجاجة بها سائل لعقار الترامادول المخدر تركيز ١٠٠ ملجم.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

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