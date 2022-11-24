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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورة تدريبية لدبلوماسيين من جمهورية القمر المتحدة

صدى البلد

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية دورة تدريبية لمدة أسبوعين في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات الدبلوماسية لمجموعة من الدبلوماسيين من جمهورية القمر المتحدة.

وقام بإفتتاح الدورة، التي شارك فيها 29 دبلوماسياً قمرياً من العاملين برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، كل من السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، اللذين رحبا بالضيوف القمريين 

وأكدا على اعتزاز وزارة الخارجية – ممثلة في المعهد الدبلوماسي – باستضافة الدبلوماسيين القمريين ومشاركتهم الخبرات الدبلوماسية المصرية إرتكازاً على أواصر الصداقة الممتدة وعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر وجمهورية القمر المتحدة الشقيقة وشعبها.

وتناولت الدورة التي نظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالتطورات السياسية والأمنية والإقتصادية على الساحة الدولية وعلى الصعيد متعدد الأطراف وفي المنطقتين العربية والأفريقية، وجملة من الموضوعات المرتبطة بتنمية المهارات والقدرات الدبلوماسية في مجالات التفاوض، والصياغة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع وسائل الإعلام، والمراسم، وتنظيم المؤتمرات، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي.


كما شمل برنامج الدورة ترتيب زيارة للدبلوماسيين القمريين إلى مقر جامعة الدول العربية حيث إلتقوا خلالها بعدد من كبار مسئولي الأمانة العامة للجامعة المعنيين بالشئون العربية والأفريقية.

 كما أقام المعهد حفلاً ختامياً في نهاية أعمال هذه الدورة لتكريم الدبلوماسيين القمريين المشاركين، وذلك بحضور مدير المعهد، ومسئولي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسفير جمهورية القمر المتحدة بالقاهرة.

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