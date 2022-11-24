فيفا يشيد بتطور كرة القدم للسيدات في المغرب

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتطور الكبير الذي نجح فيه نظيره المغربي خاصة علي صعيد كرة القدم للسيدات .

وقال فيفا انه بعد أن كانت خسارته أمام جنوب إفريقيا في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات سنة 2022 الهزيمة الوحيدة التي مني بها (1-2)، تمكن المنتخب المغربي للسيدات من أن يسير على أرض الميدان بعكس كل التوقعات.

لكن بالنظر إلى الحماس الكبير الذي عم البلد خلال أطوار هذه البطولة التي قام بتنظيمها، فقد خلق المنتخب المغربي المفاجأة خارج المستطيل الأخضر كذلك. ذلك أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت الكثير خلال السنوات الأخيرة في هذه الرياضة، وقد بدأت جهودها تؤتي أكلها. ثم إن هذه الانتفاضة القوية تعد مدهشة بالنظر إلى أن وقع فيروس كوفيد 19 على البلد.

وقال طارق نجم، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اً: ”لقد كانت تلك المرحلة جد مأساوية بالنسبة للجميع. إن هدفنا كان إعادة إطلاق البطولة بأسرع وقت ممكن بعد انقضاء الحجر الصحي. وهذا ما تمكنا من تحقيقه، ليس فقط بالنسبة لكرة قدم السيدات ولكن لكل الفئات الأخرى كذلك.“

وأضاف: ”وقد تم ذلك بالتنسيق مع سلطات الصحة المغربية التي فرضت مجموعة من التدابير الصحية الوقائية. وقد كان علينا بذل مجهود كبير من حيث التمويل. وقد طلبنا مساهمة فيفا في هذا الإطار.“

وفي إطار خطة المساعدة ضد كوفيد 19 الذي اقترحه فيفا، كان لك اتحاد عضو الحق في طلب منحة تبلغ 500 ألف دولار أمريكي مخصصة لكرة قدم السيدات. وقد ساهمت هذه المنحة على إعطاء المغرب إمكانية جديدة للتوقيع على انطلاقة جديدة لهذه الرياضة. وما إن أعيد إطلاق المنافسات، حتى بدأت النتائج تظهر. فقد تحسن مستوى اللاعبات، وتزايدت أعداد المتفرجين والمشجعين. وفي نفس الوقت، عرفت هذه الرياضة إقبالاً متزايداً من قبل الفتيات اليافعات. ثم إن موهبتهن حقيقية.

وقال أنثوني ريماسون، مدرب منتخب المغرب للفتيات تحت 17 سنة، والذي ظفر هذه السنة بأول تذكرة له للمشاركة في نهائيات كأس العالم في هذه الفئة العمرية: ”لا شك أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل، لكن الموهبة موجودة دون أدنى شك. إن كرة قدم السيدات ما تزال رياضة جديدة جداً في المغرب. لقد استغرقت الهياكل التنظيمية وقتاً حتى تتخذ مكانها. واليوم يمكن القول أن هذه الرياضة تحظى بتنظيم جيد: ونملك اليوم وسائل أفضل للكشف عن المواهب.“

واضاف انه ورغم الأوقات الصعبة التي مررنا بها، إلا أن كرة قدم السيدات المغربية أصبحت تستشرف مستقبلاً زاهراً بكل تأكيد.