عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يشيد بتطور كرة القدم للسيدات في المغرب

صدى البلد

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتطور الكبير الذي نجح فيه نظيره المغربي خاصة علي صعيد كرة القدم للسيدات .
وقال فيفا انه بعد أن كانت خسارته أمام جنوب إفريقيا في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات سنة 2022 الهزيمة الوحيدة التي مني بها (1-2)، تمكن المنتخب المغربي للسيدات من أن يسير على أرض الميدان بعكس كل التوقعات. 
لكن بالنظر إلى الحماس الكبير الذي عم البلد خلال أطوار هذه البطولة التي قام بتنظيمها، فقد خلق المنتخب المغربي المفاجأة خارج المستطيل الأخضر كذلك. ذلك أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت الكثير خلال السنوات الأخيرة في هذه الرياضة، وقد بدأت جهودها تؤتي أكلها. ثم إن هذه الانتفاضة القوية تعد مدهشة بالنظر إلى أن وقع فيروس كوفيد 19 على البلد.

وقال طارق نجم، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اً: ”لقد كانت تلك المرحلة جد مأساوية بالنسبة للجميع. إن هدفنا كان إعادة إطلاق البطولة بأسرع وقت ممكن بعد انقضاء الحجر الصحي. وهذا ما تمكنا من تحقيقه، ليس فقط بالنسبة لكرة قدم السيدات ولكن لكل الفئات الأخرى كذلك.“

وأضاف: ”وقد تم ذلك بالتنسيق مع سلطات الصحة المغربية التي فرضت مجموعة من التدابير الصحية الوقائية. وقد كان علينا بذل مجهود كبير من حيث التمويل. وقد طلبنا مساهمة فيفا في هذا الإطار.“
وفي إطار خطة المساعدة ضد كوفيد 19 الذي اقترحه فيفا، كان لك اتحاد عضو الحق في طلب منحة تبلغ 500 ألف دولار أمريكي مخصصة لكرة قدم السيدات. وقد ساهمت هذه المنحة على إعطاء المغرب إمكانية جديدة للتوقيع على انطلاقة جديدة لهذه الرياضة. وما إن أعيد إطلاق المنافسات، حتى بدأت النتائج تظهر. فقد تحسن مستوى اللاعبات، وتزايدت أعداد المتفرجين والمشجعين. وفي نفس الوقت، عرفت هذه الرياضة إقبالاً متزايداً من قبل الفتيات اليافعات. ثم إن موهبتهن حقيقية.

وقال  أنثوني ريماسون، مدرب منتخب المغرب للفتيات تحت 17 سنة، والذي ظفر هذه السنة بأول تذكرة له للمشاركة في نهائيات كأس العالم في هذه الفئة العمرية: ”لا شك أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل، لكن الموهبة موجودة دون أدنى شك. إن كرة قدم السيدات ما تزال رياضة جديدة جداً في المغرب. لقد استغرقت الهياكل التنظيمية وقتاً حتى تتخذ مكانها. واليوم يمكن القول أن هذه الرياضة تحظى بتنظيم جيد: ونملك اليوم وسائل أفضل للكشف عن المواهب.“

واضاف انه ورغم الأوقات الصعبة التي مررنا  بها، إلا أن كرة قدم السيدات المغربية أصبحت تستشرف مستقبلاً زاهراً بكل تأكيد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كرة القدم للسيدات طارق نجم إطلاق البطولة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

تخطي الـ1360 جنيها.. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

في كأس العالم 2022.. حكم أفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

ترشيحاتنا

كأس العالم.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الكاميرون وسويسرا

رمز الصحراء الغربية.. الفروسية بمطروح شاهدة على هزيمة الإنجليز

امتحانات الثانوية العامة 2023.. خطوات ورابط التسجيل للمعلمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين

الحرمان والطرد من كأس العالم.. عقوبات صارمة بانتظار الدنمارك حال الانسحاب|تفاصيل

الفرنسي «سيموندي»: غياب محمد صلاح أضر بالمونديال.. ولماذا ينتقد الغرب قطر بعد فوات الأوان؟ (حوار)

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 200 شاب وفتاة

بـ إطلالة جديدة.. آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

متفقدش الأمل.. 5 خطوات خارقة لتسريع حرق الدهون في الجسم بأقل مجهود

فتنت الجماهير بجمالها.. من هي مشجعة "ديزني" في مونديال قطر 2022؟

فيديو

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم.. وأهم تصريحات لاعبي البرازيل

3 ظواهر جوية اليوم.. تحذيرات من «الأرصاد» بسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة|تغطية خاصة

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ