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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف شوارع حي الوراق ..شاهد

رصف شوارع حي الوراق
رصف شوارع حي الوراق

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة الانتهاء منها . 


وتابع اللواء أحمد راشد جهود تنفيذ الخطة بحي الوراق والتي شملت بدء تنفيذ أعمال رصف وتطوير ٣ شوارع هامة لمواطني الوراق وهم :
شوارع المهندس ومصباح عامر وعمر بن الخطاب وذلك بطول ١.٥ كم . 


وقد شملت الأعمال رصف وتطوير الطريق و أرصفه المشاه وتركيب أعمدة إنارة لتظهر بالشكل اللائق و لتسهيل حركة انتقال المواطنين . 


وأكد المحافظ على استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل علي تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة  وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة .


ولفت إلى أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل  العقبات أمام أعمال التنفيذ و التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من الاعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

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محافظ الجيزة حى الوراق تحسين الطرق رصف وتطوير الطريق تركيب أعمدة إنارة

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