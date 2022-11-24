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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

معظمهم يمين متطرف..140 ألف حساب اشتركوا في "تويتر بلو" خلال 5 أيام

إيلون ماسك ونظام
إيلون ماسك ونظام تويتر بلو

أفاد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ما يقرب من 140 ألف مستخدم لمنصة "تويتر" اشتركوا في خدمة  تويتر بلو  الشهرية مقابل 8 دولارات، في الفترة  بين 10 و 15 نوفمبر، أي في خمسة أيام فقط، وذلك للحصول على علامة التوثيق الزرقاء والمزايا التابعة لها.

استشهدت الصحيفة الأمريكية ببيانات شركة Travis Brown ترافيس براون ، مطور برمجيات في برلين ، وجد أكثر من 137 ألف حساب على المنصة يشترك في خاصية Twitter Blue بين 10 و 15 وقامت الشركة من خلال برنامج خاص بها بتنزيل بيانات المستخدمين بما في ذلك قوائم المتابعة للمستخدمين وتاريخ انضمامهم إلى "تويتر"، وحالة التحقق.

وجدت شركة براون أن متوسط عدد المتابعين الذين اشتركوا في خاصية Twitter Blue كان لديهم حوالي 560 متابعًا ولكن البعض لديه أكثر من مليون متابع بما في ذلك Mika Salamanca ، منشئ منصة الـ يوتيوب، مع وجود أكثر من 3.9 مليون متابع له على صفحة تويتر الموثقة الخاصة به.

وجاء في تحليل بيانات مشتركي تويتر بلو أن العديد من هذه الحسابات تنتمي إلى حركة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر،  Kyle Rittenhouse و Libs of TikTok و Catturd2.

الأمر المثير للاهتمام في هذا التحليل البياني والمعلوماتي أن الدراسة أظهرت أن أكثر من 5 آلاف حساب في تويتر بلو ينتمي لليمين المتطرف وقد تم الإبلاغ عنها لترويجها ونشرها لأفكار متطرفة البعض منها بالفعل مدرج في قوائم جامعة كورنيل بأنها مخصصة لنشر نظريات المؤامرة حول تزوير الانتخابات الأمريكية.

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أطلق "إيلون ماسك" ميزة الاشتراك في تويتر بلو مقابل 7.99 دولارًا في 5 نوفمبر ، أي بعد يوم من قراره بتسريح 50 ٪ من موظفي الشركة البالغ عددهم 8 آلاف موظف تقريبًا، ولكن فور طرح هذه الميزة مقابل الدفع فقط، أساء عدد من المتصيدون استخدام علامة التوثيق الزرقاء وانتحلوا شخصيات بارزة مثل جورج دبليو بوش ، وتوني بلير وغيرها من الشخصيات العامة مما تسببت في حالة من الفوضى، ما حدث أثار ارتياب شركات مثل فولكس فاجن و أودي و فايزر للأدوية وغيرها بالفزع من هذا الأمر وتوقفت مؤقتًا عن الإعلان على المنصة.

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