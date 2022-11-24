عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 أوقات نهى النبي عن الصلاة فيهن.. اعرف الحكمة من ذلك

الصلاة
الصلاة

3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهم، وهذه الأوقات الثلاثة ذكرها عقبة بن عامر في الحديث المشهور حين قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي  فيهن أو نكبر فيهن موتانا، هكذا قال الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، مدرس مساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة. 

 

واستشهد بحديث عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: "ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو أن نقْبُر فيهن موتانا: حين تطلُع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تَميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ - أي: تميل إلى جِهة الغروب - الشمس للغروب حتى تغرب))؛ رواه مسلم (831).
 

الحكمة من نهى النبي عن الصلاة في هذه الأوقات 


ذكرها النبي في حديث آخر فقال صلى الله عليه وسلم ((إنَّ الشمس تطلُع بيْن قرني الشيطان، فإذا ارتفعتْ فارقها، فإذا كانتْ في وسطِ السماء قارنَها، فإذا زالتْ فارقها، فإذا دنت للغروب قارنَها، فإذا غربتْ فارقها، فلا تصلُّوا هذه الساعات الثلاث)). 
 

والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هى صلاة التطوع .

الحكمة من نهى النبي عن الصلاة فى هذه الاوقات 3 اوقات لا تصلى فيهم اوقات لا تصلى فيهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

زيادة المرتبات.. مفاجأة حول جمع الموظفين وأصحاب المعاشات بين العلاوة والمنحة الاستثنائية

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

هجوم إلكتروني خطير يستهدف منشآت الغاز والنفط البحرية الأمريكية.. تفاصيل

لو عايز تنظم وقتك.. هذا التطبيق يضبط إيقاع يومك بطريقة مثالية

كأس العالم.. شوط أول سلبي بين أوروجواي وكوريا الجنوبية

بلا توقف | الأمطار تغمر شوارع جدة .. شاهد

تجاوز الخطوط الحمراء.. نتنياهو يشدد من موقفه بمفاوضات تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

بـ كارت أصفر.. حكاية أرخص قضية في التاريخ فازت بها قطر ضد أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

بملابس العمليات.. شاهد أول صورة لـ أنغام داخل المستشفى

لعنة ميسي.. هل انتهت مسيرة لاعب السعودية ياسر الشهراني بعد إصابته أمام الارجنتين؟

فيديو

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

رضا الباهي: عشقي للسينما المصرية دفعني بـ"جزيزة الغفران" للقاهرة السينمائي

نقلوها فجأة للمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ