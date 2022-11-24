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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أول مشهد | شمس الكويتية تفاجئ خالد يوسف بهذا القرار

خالد يوسف وشمس
خالد يوسف وشمس

بدأت الفنانة الكويتية شمس تصوير أول مشاهدها فى مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف، فى أولى تجاربها التمثيلية بعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم الغناء.

وأعلنت شمس الكويتية على صفحتها الشخصية أنها سوف توقف تصوير مشاهدها فى المسلسل لفترة قليلة بسبب ارتباطها بإحياء حفل العيد الوطنى بدبي، يوم ٢ من شهر ديسمبر القادم.

 

حفل شمس الكويتية


وبدأت شمس فى الترويج للحفل على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام ونشرت البوستر الدعائى للحفل وعلقت عليه قائلة: منتظرتكم حبايب قلبي فى حفلتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ٥١ لأغلى وأجل بلد على مسرح دبا الفجيرة بالامارات.

يذكر أن شمس الكويتية جائت إلى مصر منذ أيام لبدء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد سرة باتع مع المخرج خالد يوسف وبالفعل نشرت فيديو لها من كواليس تصوير المسلسل أمس، حيث بدأت فى تصوير مشاهدها داخل أحد لوكيشنات الرئيسية للمسلسل بصحبة عدد كبير من أبطال العمل.
 


خالد يوسف وشمس الكويتية 


وحرصت شمس الكويتية على حضرو حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ44 بصحبة المخرج خالد يوسف مكتشفها تمثيليا وقامت بإلتقاط العديد من الصور التذكارية معه على السجادة الحمراء

 

تفاصيل مسلسل سره الباتع


مسلسل "سره باتع" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

الفنانة الكويتية شمس مسلسل سرة باتع المخرج خالد يوسف حفل العيد الوطنى اخبار شمس الكويتية

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