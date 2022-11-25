عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الاغتسال يوم الجمعة.. إليك أهم وأبسط الطرق

كيفية الاغتسال يوم
كيفية الاغتسال يوم الجمعة .. إليك أهم وأبسط الطرق

 الاغتسال يوم الجمعة  يعدّ الاغتسال يوم الجمعة سنّةً مؤكدةً للرجال، وليست بالواجب الذي يأثم من لم يقم به، ومن كان على جنابةٍ واغتسل يوم الجمعة  فعليه الاغتسال، والأفضل أن ينوي المسلم عند الغسل النيتين، ويكون الغسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر لحين قبل الذهاب لصلاة الجمعة والتطيب والتبكير للمسجد  حتى يكون المسلم في أكمل نظافة شخصية وقد أجمع أهل العلم جميعا من الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة على أنّ الغسل يوم الجمعة سنّةً.

دعاء قضاء الحوائج وتيسير الأمور .. ردده في آخر دقائق يوم الجمعة

آخر ساعة من يوم الجمعة .. صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعًا

كيفية الاغتسال يوم الجمعة  بالتفصيل

كيفية الاغتسال يوم الجمعة بالتفصيل أولًا: عند الغسل من الجنابة أو غسل يوم الجمعة لابد من النيّة، وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث، ثانيًا التّسمية: وهي أن يقول المسلم «بسم الله الرّحمن الرّحيم»،  ثالثًا غسل الكفيّن ثلاث مرات، والسبب في ذلك أن الكفين هما أداة غرف الماء،  رابعًا غسل الفرج باليد اليسرى، وذلك لأن الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به، خامسًا: تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب، سادسًا الوضوء، سابعًا غسل القدمين، ثامنًا تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته، تاسعًا: إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر،  عاشرًا إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

 

 الاغتسال يوم الجمعة

  الاغتسال يوم الجمعة، لا تختلف صفة غسل الجمعة عن صفة غسل الجنابة، ويُجزئ ذلك أن يستحضر المسلم النيّة، ثمّ يزيل النجاسة، ومن ثمّ يعمّم الماء على جميع البدن، وأما ما بطن من الجسد فلا يُشترط غسله عند مذهب المالكية والشافعية، أمّا الحنابلة والحنفية فقالوا بوجوب غسل باطن الجسد، وكيفيّة الغسل الكامل يبدأ بالنيّة، ثمّ التسمية، وغسل اليدين ثلاث مراتٍ، ثمّ الوضوء، وبعد ذلك يُحثى على الرأس ثلاث حثياتٍ، حتى تصل إلى أصول الشعر، ومن ثمّ تُصبّ الماء على باقي البدن، مع البدء بالجزء الأيمن، ثمّ الجزء الأيسر، مع دلك الجسد ،  كما أن حكم الاغتسال يوم الجمعة للمرأة يُسنّ الغسل للرجال الذين يذهبون لتأدية صلاة الجمعة في المسجد، أمّا المرأة التي تؤدي الصلاة في منزلها فليس عليها الاغتسال، وإن أرادت أن تغتسل من باب النظافة فلا حرج في ذلك.

غسل يوم الجمعة

غسل يوم الجمعة يُشرع للمسلم يوم الجمعة أن يُبْكر في الخروج للمسجد بعد الاغتسال وورد في ذلك الحديث الشريف لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النّبي عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: من اغتَسَل يومَ الجُمعةِ غُسلَ الجنابةِ ثمَّ راح فكأنَّما قرَّب بدنةً، ومن راح في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قرَّب بقرةً، ومن راح في السَّاعةِ الثَّالثةِ فكأنَّما قرَّب كبشاً أقرنَ، ومن راح في السَّاعةِ الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّب دجاجةً ومن راح في السَّاعةِ الخامسةِ فكأنَّما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكرَ) أمّا قول النبي في الحديث (من اغتسل غسل الجنابة) أي اغتسل كغُسله للجنابة، وقيل: بل المقصود أنّه جامَعَ زوجته ثم اغتسل للجنابة.

  قالَ رسول الله: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، ويَتَطَهَّرُ ما اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، ويَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فلا يُفَرِّقُ بيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي ما كُتِبَ له، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى"، وهناك دليل آخر على التطيب والاغتسال يوم الجمعة منه : بدليلِ قولِ رسول الله: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، ويَتَطَهَّرُ ما اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، ويَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فلا يُفَرِّقُ بيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي ما كُتِبَ له، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى".

السنن المستحبة يوم الجمعة

السنن المستحبة يوم الجمعة  وعن السنن المستحبة وفضل هذا اليوم المبارك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجُمعة فقال: اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَاجْعَلْني مِنَ التَّوّابينَ واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرينَ - كان طهراً من الجمعة إلى الجُمعة أي طهراً من ذنوبه، ووقته من بعد طلُوع الفجر إلى زوال الشّمس وكلّما قرب الوقت الى الزّوال كان أفضل وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، رواه مسلم.

عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: خيرُ يومٍ طَلعَتْ فيه الشَّمسُ يومُ الجُمُعة؛ فيه خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيه أُخرِجَ منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجُمُعة  وعن أبي هُرَيرةَ، وحُذَيفةَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالا: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أضلَّ اللهُ عنِ الجُمُعة مَن كان قَبْلَنا، فكانَ لليهودِ يومُ السَّبت، وكان للنَّصارى يومُ الأحد، فجاءَ اللهُ بنا فهَدَانا ليومِ الجُمُعة، فجَعَل الجُمُعة والسَّبتَ والأَحَد، وكذلك هم تبعٌ لنا يومَ القيامَةِ، نحنُ الآخِرونَ من أهلِ الدُّنيا، والأَوَّلونَ يومَ القِيامَةِ، المقضيُّ لهم قبلَ الخلائقِ.

الإكثار من الدعاء يستحبّ من المسلم التّوجه إلى الله -تعالى- بالدعاء والإكثار منه، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شيئاً، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

كيفية الاغتسال يوم الجمعة بالتفصيل الاغتسال يوم الجمعة غسل يوم الجمعة السنن المستحبة يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

بعد أول مشهد | شمس الكويتية تفاجئ خالد يوسف بهذا القرار

أحمد حسن: قرار مفاجئ من كولر بشأن بيرسي تاو

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز بدوري المرتبط لكرة السلة

ترشيحاتنا

كوب 27 أهم قمة مناخ| ابنتي حققت رغبتي بالعودة لفلسطين.. شاهد أبرز تصريحات الدكتور طلال أبو غزالة

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد القادم

سانج يونج تطرح تيفولي 2023 بزيادة 10 آلاف جنيه .. تفاصيل

قراءة سورة الجمعة .. أسرارها وفضل التعبد بها قبل الصلاة

قطر والسنغال ..تعرف على موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم في المونديال

منها عصير الطماطم .. طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها عصير الطماطم .. طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ