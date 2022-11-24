ارتفاع هائل في أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع تقريبا، اليوم الخميس، بفضل ضعف الدولار، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر إلى أنه قد يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1,754.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 1905 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1,754.30 دولار.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 1 و2 نوفمبر والذي صدر أمس الأربعاء أن أغلبية كبيرة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أنه 'من المرجح أن يكون من المناسب قريبا' إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكان مؤشر الدولار أقل بنسبة 0.2٪ ، مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل الخارجي في كينسيس موني: “توقعات المستثمرين تسير على مسار متشائم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”، مضيفا أن ضعف الدولار الأمريكي كان أيضا حافزا إيجابيا للسبائك.

وأبقت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كتحوط ضد التضخم وغيره من الشكوك هذا العام، حيث تترجم إلى تكلفة فرصة بديلة أعلى للاحتفاظ بالأصل غير ذي العائد.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المشاركون في السوق الآن على نطاق واسع زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

لا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية حتى أوائل عام 2023 يمثل خلفية صعبة للذهب غير العائ ، حسبما قال محللو ANZ في مذكرة.

لكن تكثيف مخاطر الركود والجيوسياسية في عام 2023 والطلب المادي القوي في الأسواق الناشئة والمشتريات المرتفعة القياسية من قبل البنوك المركزية تشير إلى أن الذهب لا يزال بإمكانه التفوق على أسعار الفائدة الحقيقية.

وهبطت أسعار الفضة 0.3٪ إلى 21.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9٪ إلى 987.78 دولار، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 1881.72 دولار.