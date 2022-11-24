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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022

البرازيل وصربيا
البرازيل وصربيا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي البرازيل وصربيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب البرازيل سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكنه قُوبل بصلابة الدفاع الصربي الذي حرمه من تهديد مرمى حارسه ميلينكوفيتش سافيتش، ليسود التعادل على أول 45 دقيقة من اللقاء المُقامة على ستاد لوسيل.

 

تشكيل صربيا

وضم تشكيل صربيا كلا من:

في حراسة المرمى:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: ميلوس فيليكوفيتش - نيكولا ملينكوفيتش-  بافلوفيتش.

خط الوسط: زيكوفيتش - ساسا لوكيتش -  نيمانيا جوديلي - سيرجي ملينكوفيتش سافيتش - فليب ملادينوفيتش.

خط الهجوم: دوشان تاديتش - ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل البرازيل

وضم تشكيل البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو – لوكاس باكيتا – نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: رافينيا – فينيسيوس جونيور – ريتشارليسون

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