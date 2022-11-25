شركة روسية تتفق على شراء فيمبلكوم للاتصالات بــ 2.2 مليار دولار

قالت شركة "بيلاين" الروسية لتشغيل الهاتف المحمول، إن الإدارة العليا للشركة، برئاسة الرئيس التنفيذي ألكسندر تورباخوف، أبرمت اتفاقية لشراء شركة "فيمبلكوم" من شركة "فيون" الهولندية القابضة للاتصالات.



وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم/الخميس/، أن مجموعة من كبار مديري بيلاين برئاسة ألكسندر تورباخوف وافقوا على شراء الشركة من فيون القابضة".. موضحة أن "فيون" ستحصل على 130 مليار روبل (2.2 مليار دولار) من بيع الأصول بموجب الاتفاقية.



وقالت بيلاين: "من المتوقع إتمام الصفقة بحلول الأول من يونيو 2023 على أبعد تقدير، مع احتفاظ الأطراف بالحق في تمديد الموعد النهائي في حالة عدم استلام التراخيص والتصاريح المطلوبة للمنظمين".



يُشار إلى أن فيمبلكوم هي ثاني أكبر شركة مشغلة للاتصالات في روسيا وهي مملوكة بالكامل لشركة فيون الهولندية .. ويبدو أن الصفقة تأتي في إطار خروج الاستثمارات الغربية من روسيا في أعقاب العملية التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير الماضي.