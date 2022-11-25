عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة روسية تتفق على شراء فيمبلكوم للاتصالات بــ 2.2 مليار دولار

فيمبلكوم الروسية
فيمبلكوم الروسية

قالت شركة "بيلاين" الروسية لتشغيل الهاتف المحمول، إن الإدارة العليا للشركة، برئاسة الرئيس التنفيذي ألكسندر تورباخوف، أبرمت اتفاقية لشراء شركة "فيمبلكوم" من شركة "فيون" الهولندية القابضة للاتصالات.


وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم/الخميس/، أن مجموعة من كبار مديري بيلاين برئاسة ألكسندر تورباخوف وافقوا على شراء الشركة من فيون القابضة".. موضحة أن "فيون" ستحصل على 130 مليار روبل (2.2 مليار دولار) من بيع الأصول بموجب الاتفاقية. 


وقالت بيلاين: "من المتوقع إتمام الصفقة بحلول الأول من يونيو 2023 على أبعد تقدير، مع احتفاظ الأطراف بالحق في تمديد الموعد النهائي في حالة عدم استلام التراخيص والتصاريح المطلوبة للمنظمين".


يُشار إلى أن فيمبلكوم هي ثاني أكبر شركة مشغلة للاتصالات في روسيا وهي مملوكة بالكامل لشركة فيون الهولندية .. ويبدو أن الصفقة تأتي في إطار خروج الاستثمارات الغربية من روسيا في أعقاب العملية التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

ترشيحاتنا

شوبير يكشف حقيقة عرض نادي فرنسي لـ أكرم توفيق

استقبال أسطوري من الشعب الكويتي للنجم تامر حسني

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 1 جمادى أولى 1444

لكزس RX بتعديلات رياضية مميزة.. صور

احذر.. الحبس 5 سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها عقوبة تهريب البضائع الممنوعة

سنن يوم الجمعة للنساء .. وهل يجوز للمرأة ادائها في المسجد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ