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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. انتهاء أزمة كهربا قبل يناير والأهلي كلمة السر

صدى البلد

قرر مسؤولو الأهلي، حل أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول ودفع الغرامة للزمالك خلال الأيام المقبلة. 

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "خاص.. كهربا يحصل على وعد من مسئولي الأهلي بحل أزمة إيقافه قبل شهر يناير"

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رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية


أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2022- 2023.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي في الواحدة ظهر يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 في مقر كاف بالقاهرة.

ويلعب الأهلي والزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تأهل فيوتشر وبيراميدز من الكونفدرالية.

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