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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح : فحص 550 مواطناً في قافلة الدعم الطبي والعلاجي بمدينة براني

قافلة طبية ببرانى
قافلة طبية ببرانى

اختتمت  قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية بمستشفى براني التخصصي مساء أمس الخميس والتي نظمتها الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح بالتعاون مع إدارة مستشفى براني التخصصي لتقديم الخدمات الطبية لأهالي مدينة براني والقرى المجاورة.

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واكد الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة أن ذلك ضمن خطة وضعتها الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وفق توجيهات ألدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة. وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وقال "البلتاجي" أنه تم إطلاق رابع هذه القوافل الطبية اليوم الخميس والتي شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي براني والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة والتي شملت عدة تخصصات طبية منها: الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، عيادتين طب الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، ، والعلاج الطبيعي، الأسنان بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف انواعها.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ٥٥٠ شخص، وخضع ١١٥ مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ ٣١٢ حالة وأشعة لـ ١٥ حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان، إلى جانب تدشين عدد من ندوات التثقيف الصحي عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها ٢١٤ مواطناً.

وأشار "سالم" الى ان توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي، حيث تعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية للمواطنين.

 وأوضح أن أعمال التجهيز للقافلة شملت التنسيق الكامل مع كلا من الدكتور محمد شرف الدين مدير إدارة المستشفيات والدكتورة حنان سمير مديرة الرعاية الأساسية والدكتورة امل فهمى مدير عام الصيدلة وزكية رشوان مدير إدارة التمريض و ايناس الصيرفي مدير إدارة العلاقات العامة والدكتور حسام البيلي مدير مستشفى براني التخصصي و احمد نبوي مدير التثقيف الصحي وعبد السلام النجدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية .

من جهته، قدم الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع الفرق الطبية من السادة الأطباء الاستشاريين والاخصائيين المشاركين في القافلة والفريق الإداري وجميع المشاركين من فريق العمل بمستشفى براني التخصص وعلى رأسهم الدكتور حسام البيلي مدير المستشفى.

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