بداية من 140 ألف درهم .. 5 سيارات جديدة للشراء من الإمارات| صور

يضم السوق الإماراتي العديد من السيارات الفاخرة في فئة 140 ألف درهم، والتي تحظى باهتمام وإقبال كبير على شرائها، وتشهد تنافساً بين عدة علامات تجارية مختلفة، على شبيل المثال تويوتا وفولكس فاجن وهيونداي وسكودا وكيا.

هيونداي أزيرا موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي ازيرا موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 286 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 338 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة تعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار هيونداي أزيرا موديل 2022

يبلغ سعر السيارة هيونداي أزيرا موديل 2022 فئة PREMIUM في الإمارات نحو 164,999 درهم

فولكس فاجن جولف موديل 2022

وتعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 245 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة.

أسعار فولكس فاجن جولف موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 139,835 درهم

الفئة الثانية بسعر 160,364 درهم

كيا K8 موديل 2022

كيا K8 موديل 2022

وتعتمد السيارة كيا K8 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

أسعار كيا K8 موديل 2022

الفئة الأولى GDI بسعر 139,000 درهم

الفئة الثانية GDI LX بسعر 194,000 درهم

تويوتا أفالون موديل 2022

تويوتا أفالون موديل 2022

وتعتمد السيارة تويوتا أفالون موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 297 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 362 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

أسعار تويوتا أفالون موديل 2022

يبلغ سعر السيارة تويوتا أفالون موديل 2022 في الإمارات 144 ألف درهم.

سكودا كودياك موديل 2022

سكودا كودياك موديل 2022

تعتمد السيارة سكودا كودياك موديل 2022 على محرك بسعة 1400 سي سي، قادر على ضخ قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 330 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، ونظام دفع امامي.

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 149,000 درهم

الفئة الثانية بسعر 156,000 درهم

الفئة الثالثة بسعر 169,000 درهم