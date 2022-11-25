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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان

ينطلق مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي وبحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم رياض الخولى ومصطفى شعبان وسميحة أيوب ومحمد صبحي.

واستقبلت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي  ولجانه التنظيمية مجموعة من الوفود والفرق قبل انطلاقه اليوم  بقصر ثقافة شرم الشيخ ومن النجوم والفنانين  التي استقلبتها اللجان التنظيمية المدرب العالمي الفنان سكوت تورست والذي يقدم ورشة عن مبادئ طريقة مايزنر فى فن الأداء التمثيلي.

والكاتب والمخرج د. سامي الجمعان والفنانة الاردنية امل الدباس احد  الفنانين المكرمين فى هذه الدورة والممثلة والكاتبة بربارا برتين عضو لجنة تحكيم مسابقة المونودراما والكاتبة شادية زيتون ، وفريق العرض السعودى سجناء أحرار  الذي يشارك فى مسابقة محور الشارع والفضاءات الغير تقليدية.

يذكر أن الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق غدا ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر الجارى رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ومدير عام المهرجان د. إنجي البستاوي، ويرأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا  الفنان والنجم محمد صبحي.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى افتتاح مهرجان شرم الشيخ مازن الغرباوي رياض الخولى مصطفى شعبان

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