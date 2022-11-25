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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أهانت ربات البيوت.. هجوم على صاحبة تريند مش طموحي أستنى الفرخة تفك 

صدى البلد

“مش طموحي استنى الفرخة تفك” هذه الجملة تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداولها ضمن لقاء مع المدونة رانيا يحيى.

شاهد الفيديو:

 

سرعان ما شن العديد من رواد “السوشيال ميديا” هجوما عليها، بعدما سخرت من دور الأم وربة المنزل والاستهزاء به، وقالت: “قاعدة بتخيل شكل حياتي النهاردة وأنا أقصى طموحي مع احترامي للناس اللي بتستنى الفرخة تفك ولكن أنا مش متخيلة إن دي كانت هتبقى طموحاتي وعمري ما كنت هبقى سعيدة”.

بعد هذا الجدل، دافعت عن نفسها موضحة أن طموحها هو العمل وأنها مسؤولة عن نفسها منذ كانت في عمر السادسة عشر، لكن ما هي طبيعة عملها، لم تجب عن هذا السؤال ولا يستطع متابع لها الوصول إلى مسمى عمل مناسب لها.

وقالت خلال مقطع فيديو عبر حسابها، “تلاقي شخص طويل عريض كل طموحه يشوف واحدة بتهز على التيك توك عشان يعلق عليها يجي يهاجمني ويدوا نفسهم الحق للتنظير عليا"، مما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بوصف أسلوبها بأنه غير لائق ومتدني.

وعن تعريفها بنفسها قالت: “إنجازاتي يا حيلتها بشتغل وأنا 16 سنة، وأعرف ناس بعدد شعر راسك اللي وقع، وساعدت ناس كتير جدا وفخورة جدا بالجانب ده” لكنها أيضا لم تكشف عن طبيعة عملها، إن كانت مدونة أو ممثلة أو منسقة بحكم ظهورها مع مدونين عرب في وقت سابق.

شاهد الفيديو:

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