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جامعة عين شمس في أسبوع.. المتيني يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية.. وفد من وزارة الخارجية يزور كلية الألسن

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع:

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية
وفد من وزارة الخارجية يزور ألسن عين شمس
نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجنة انتخابات اتحاد طالبات كلية البنات
 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية ووفد من وزارة الخارجية يزور ألسن عين شمس .

 

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ،والمقرر بدء فعالياتها اعتبارا من الخميس المقبل الموافق ٢٤ من نوفمبر  ٢٠٢٢.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والمشرف العام على أعمال الانتخابات، وعضوية كل من: الدكتور ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم و الطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة وريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و أ. إبراهيم سعيد  القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ. محمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية و الطلاب مصطفى محمود السيد الفرقة الرابعة كلية الحقوق و الطالبة مدير إسماعيل بكر الفرقة الثالثة كلية التجارة .

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نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجنة انتخابات اتحاد طالبات كلية البنات

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وفد من وزارة الخارجية يزور ألسن عين شمس

ومن المقرر أن  يتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح  يوم الخميس الموافق ٢٤ من نوفمبر المقبل ، ويتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد  ٢٧ من نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق ٣٠ نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات بمختلف كليات الجامعة في الرابع من ديسمبر ، ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات في السادس من ديسمبر ، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات يوم السابع من ديسمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة في الثامن من ديسمبر ٢٠٢٢ .

أعمال الانتخابات تقام للعام الثالث على التوالي بمقر اللجنة العليا للانتخابات بالمدينة الجامعية طلبة.

 

وكان قد استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية المصرية برئاسة  الوزير المفوض تامر حماد، بحضور الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، بمقر الكلية، بهدف بحث آليات التعاون بين وزارة الخارجية المصرية وجامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن.

وخلال الزيارة قام الدكتور عبد الفتاح سعود، ترافقه الدكتورة سلوى رشاد، باصطحاب الوفد في جولة لقاعات الاختبارات الإلكترونية والتى تتسع  لـ٧٦٠ ممتحنا، بهدف الوقوف على استعدادات كلية الألسن لاستضافة بعض الاختبارات التي تجريها وزارة الخارجية للعاملين بها.

وخلال الجولة أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة شاملة للبنية التحتية وتطويرها وفق المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس تمتلك قاعات اختبارات الكترونية بكلية الألسن وكلية الطب تؤهلها لتباهي نظيراتها من الجامعات العالمية في المستوى.

وأشار إلى  أن إدارة الجامعة تحرص على تفعيل الشراكات مع مختلف المؤسسات القومية والعالمية لتلبية احتياجاتهم لعقد مثل تلك الاختبارات في رحاب جامعة عين شمس.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، جاهزية كل القاعات الإلكترونية والعادية لاستقبال كافة الاختبارات  من المؤسسات المحلية والعالمية، تم بالفعل التعاون مع مؤسسات عالمية لإجراء الاختبارات الإلكترونية بقاعات الكلية، ومنها اختبار الأيلتس للمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، إلى جانب اختبار إجادة اللغة اليابانية بالتعاون مع مؤسسة اليابان التعليمية، كذلك اختبار إجادة اللغة الكورية .

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في توفير كافة الإمكانيات التي تحتاج إليها كافة المؤسسات العالمية لعقد امتحاناتها في رحاب الكلية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه أبدى معالى  الوزير المفوض تامر حماد، انبهاره بالإمكانات التي تمتلكها مؤسسة جامعة عين شمس العريقة، مشيدًا بمدى التجهيزات التى توفرها كلية الألسن لخدمة المجتمع المدنى بجانب دورها الأكاديمي المرموق عالميًا.

 

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة مقر اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد طالبات كلية البنات للاطمئنان على سير العمل في سلاسة ويسر، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للانتخابات فى الساعات الأولى لإنطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالى بجامعة عين شمس.

ورافقته الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية و الدكتورة مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وإبرهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام كتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة وغادة عبد السلام مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وخلال حوار أبوى أجراه الدكتور عبد الفتاح سعود مع عدد من الطالبات الراغبات في سحب استمارات الترشح للانتخابات أكد أن السباق الانتخابي ليس به فائز وخاسر وإنما المشاركة في حد ذاتها هي المكسب، لافتاً إلى أن التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت نضجاً كبيراً منذ عدة سنوات يعكس وعي الطلاب وإدراكهم لدورهم في العمل العام وخدمة أقرانهم من الطلاب وأضاف أن جامعة عين شمس جامعة جادة في كل المجالات، وهو ما يلقي بالعبء والمسئولية على اتحاد طلابها.

وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بإقبال الطالبات  الكبير على المشاركة في هذه التجربة الديمقراطية بوعى وإدراك وحب فى خدمة المجتمع الجامعي ليكونوا نواة للعمل المجتمعى الوطنى عند تخرجهم.
هذا وتسير الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والمشرف العام على أعمال الانتخابات، وعضوية كل من: الدكتور ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم و الطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة وريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد  القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ومحمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية و الطلاب مصطفى محمود السيد الفرقة الرابعة كلية الحقوق و الطالبة مدير إسماعيل بكر الفرقة الثالثة كلية التجارة .

جامعة عين شمس الاتحادات الطلابية رئيس جامعة عين شمس وزارة الخارجية طالبات كلية البنات الأحداث المهمة

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