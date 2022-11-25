اليوم.. جامعة عين شمس تنهي قافلتها الطبية لمحافظة الفيوم

نظمت جامعة عين شمس ممثلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع محافظة الفيوم قافلة طبية أمس الأول الأربعاء المقبل الموافق ٢٣ من نوفمبر الجاري والتي سوف تنتهي اليوم الجمعة.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الله الأنصارى محافظ الفيوم والدكتومحمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و برئاسة الدكتور. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وإشراف عام هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وانطلقت فاعليات القافلة من مقر نقابة المعلمين بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب وكلية التمريض جامعة عين شمس وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .



حيث قدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية للمواطنين من خلال عيادات القلب ، الأطفال ، المخ والأعصاب ، الجراحة العامة وكذلك الرمد والعظام وأنف وأذن والجلدية. بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والتمريض وصرف الأدوية مجاناً من صيدلية القافلة.



وتهدف القافلة إلى العمل وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.