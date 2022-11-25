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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب عين شمس: انتخابات اتحاد الطلاب تعد قادة للمستقبل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه تم إعلان كافة الجداول الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية والجدول الزمنى على موقع الكلية وداخل مبنى رعاية الشباب.

وشددت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس علي ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الانتخابية بشفافية و نزاهة ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتة أن خوض الطلاب للتجربة الانتخابية داخل الجامعة  تصقل شخصيتهم وتثقيفهم سياسيا لتؤهلهم لخوض الحياة السياسية خارج الجامعة وممارسة العمل العام لخدمة المجتمع والوطن لنقدم لمصرنا الغالية شباب واعى مثقف قادر على خوض الحياة السياسية والاجتماعية بوعى وإدراك.

وأضافت أن اتحاد الطلبة يقوم بدور مهم فى توعية الطلاب بإجراءات الترشح والجدول الزمنى وحثهم على الترشح واختيار من يمثلهم.

وأكدت أن الكلية على مسافة واحدة من جميع الطلاب والتصويت يتم أمام الطلاب ويتم الفرز من قبل لجنة خاصة بمنتهى الشفافية وترسل النتائج للجنة عليا وكلنا نقف وراء الطلاب على مسافة واحدة.

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