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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدرب بولندا: المنتخب السعودي يمتلك كافة الدوافع للفوز فى مباراة الغد بكأس العالم

صدى البلد

قال سيسلاو ماشنيويز المدير الفني لمنتخب بولندا لكرة القدم، ان المنتخب السعودي يمتلك كافة الدوافع للفوز فى المباراة الغد التى ستجمع بين المنتخبين بالجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم "قطر 2022" من أجل تحقيق انجاز تاريخى ، وهو التأهل لدور الـ 16 خاصة بعد فوز الأخير على الأرجنتين بالجولة الاولى.

 


وأضاف المدير الفني لمنتخب "النسور البيضاء" البولندي خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد، انه قام بتحليل المنتخب السعودى ويعلم كافة أسلحته...مشيرا الى انه يحترم منتخب "الأخضر" السعودي.

 


وكان المنتخب السعودى قد حقق فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتينى المرشح للفوز باللقب بهدفين مقابل هدف ، في حين تعادل المنتخب البولندى مع نظيره المكسيكى سلبيا لحساب الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

 


وقال المدير الفني لمنتخب بولندا :"النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي بالطبع هداف كبير ويريد إحراز الأهداف في كأس العالم، لكن يجب أن يساعده المنتخب، والأهم أن ينجح الفريق بشكل جماعي وليس مجرد لاعب بعينه".

 


من جانبه ، اكد يان بيدناريك لاعب بولندا، إن المنتخب السعودي قوي، ويعيش حالة من الاستقرار ببقاء الفرنسى هيرفى رينارد، مديره الفنى، منذ سنوات.

 


وتأهل المنتخب البولندي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم تسع مرات أعوام 1938 بفرنسا و1974 بالمانيا الغربية و1978 بالارجنتين و1982 باسبانيا و1986 بالمكسيك و2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2006 بألمانيا و2018 بروسيا ، وأخيرا 2022 بقطر.

 


وحل منتخب "النسور البيضاء" في المركز الثالث في نهائيات كأس العالم في نسختي 1974 بألمانيا، و1982بإسبانيا ، ويتطلع إلى تكرار الصعود إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.

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