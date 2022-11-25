أخبار التعليم.. غلق كيانين وهميين في المنيا وموعد تسليم المشروعات البحثية وشرط النجاح

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين في المنيا وتشيد بـ«الضبطية القضائية»

تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.



جامعة الجلالة تستضيف ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الصحة العامة

استضافت جامعة الجلالة ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الصحة العامة، وذلك علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الرابع للصحة العامة، الذي أقيم تحت عنوان "العدالة الصحية خارطة الطريق إلى تغطية صحية شاملة"، والذي نظمته جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة الجلالة، والمعهد الإفريقي لأخصائي الصحة العامة AlPHP، واتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، وذلك بحضور ومشاركة الوفود الإفريقية، ولفيف من الخبراء المصريين المهتمين بتغير المناخ وتأثيره علي الصحة.

متخصصة بالبحوث البيئية: ارتفاع درجات الحرارة ساعد على إظهار أمراض جديدة

قالت الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن مصر من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6%، إلا أنها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، والتى تتطلب تعاونا دوليا، بالإضافة إلى التعامل معها وفقا للمعايير والأهداف والسياسات للتقليل من وطأتها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وفق خططها الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سمير فرج: مصر على خريطة الدول العظام في العالم

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، ندوة "مصر إلى أين : التحديات والإنجازات " والتي حاضر بها الخبير الإستراتيجي اللواء سمير فرج و أدار الندوة الإعلامي خالد سعد كبير المذيعين بالتلفزيون المصري.

قريبا بمصر.. أستاذ بطب عين شمس يكشف الشروط المطلوبة للتبرع بالرئة

تستعد مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لإجراء اول عملية زراعة رئة بمصر خلال الفترة الحالية وذلك بمركز وحدة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، وأنه يجرى الآن إنهاء الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية.

إيطاليا: تجاوز مؤشر عدوى كوفيد 19 عتبة الوباء مجددا

أظهر تقرير صحي إيطالي، أن مؤشر انتشار عدوى وباء (كوفيد 19) قد وصل إلى 1.04، ليتجاوز رمزياً عتبة الوباء المحددة عند 1، وهو في ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أن هناك 6 مقاطعات في إيطاليا تعد عالية الخطورة من ناحية العدوى.



جامعة عين شمس تشارك في مبادرة شباب من أجل التنمية

شارك فريق كلية التجارة ممثلا لجامعة عين شمس بدعوة من وزارة التخطيط فى مبادرة شباب من أجل التنمية فى أنشطة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والتى أنعقدت بالجامعة البريطانية بالقاهرة الخميس الموافق 25 نوفمبر 2022

لطلاب المدارس .. موعد تسليم المشروعات البحثية وشرط النجاح فيها

أعلنت مدرسة بنت الشاطئ الاعدادية بنات بدمياط ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، 12 معلومة عن مادة المشروعات البحثية المقررة على طلاب المدارس هذا العام