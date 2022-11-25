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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الجلالة تستضيف ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الصحة العامة

جانب من الورشة
جانب من الورشة

استضافت جامعة الجلالة ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الصحة العامة، وذلك علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الرابع للصحة العامة، الذي أقيم تحت عنوان "العدالة الصحية خارطة الطريق إلى تغطية صحية شاملة"، والذي نظمته جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة الجلالة، والمعهد الإفريقي لأخصائي الصحة العامة AlPHP، واتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، وذلك بحضور ومشاركة الوفود الإفريقية، ولفيف من الخبراء المصريين المهتمين بتغير المناخ وتأثيره علي الصحة.

 

برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وفي كلمته، أكد د. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول الإفريقية ومن بينها مصر، خاصة في ملف الصحة، مما يتطلب تعاون كافة الدول الأفريقية، لافتًا إلى اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم العلاقات مع الدول الإفريقية، ومد أواصر الصداقة والتعاون معها.

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وأوضحت د. رنا زيدان أمين عام الجامعة، أن الجلسات تناولت مناقشة تعزيز الموارد البشرية للفريق الصحي بأكمله، بالإضافة إلى متابعة الجلسات والنقاشات للخروج بتوصيات تفيد المجتمع الصحي والقائمين علي النُظم الصحية المُختلفة، للاستفادة من خبرات المشاركين في المؤتمر.

 

الجدير بالذكر، أن فاعليات المؤتمر التي أشرفت على تنظيمها د. جيهان الغنيمي عميد مجال التمريض بجامعة الجلالة، شهدت علي مدار انعقاده عدة جلسات تضمنت جلسة عن قانون التأمين الصحي في مصر والدول الأخرى وقدرته على تحقيق تغطية صحية شاملة في إفريقيا، بالإضافة إلى قدرة النظام الصحي على التكيف ومرونته في التعامل مع الأزمات كجائحة كورونا، وتم إجراء مناقشات بين الحضور لتبادل الرؤى والخبرات.

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