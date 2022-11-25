لوحدها كأس عالم.. أحمد السعدني يعلق على فوز البرازيل أمام صربيا

على الفنان أحمد السعدنى، على فوز منتخب البرازيل على نظيره الصربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة كاس العالم قطر 2022 .

وكتب أحمد السعدنى “ البرازيل دي لوحدها كاس عالم والله #البرازيل_صربيا ” .

واستهل منتخب البرازيل مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بفوزه على نظيره الصربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرازيل لـ 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد صربيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.