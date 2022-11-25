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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: توعية 9 ملايين مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا فى المحافظات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 850 فردا من المثقفين الصحيين في مديريات الصحة بالمحافظات، على رفع وعي المواطنين بأهمية التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وضمن جهود الوزارة للحفاظ على مكتسبات الدولة في مكافحة الجائحة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التوعية ورفع مستوى الثقافة الصحية، حول أهمية اللقاحات وأمانها، إلى نحو 9 ملايين مواطن، في المحافظات المستهدفة، إلى جانب تسجيل 150 ألف مواطن، أبدوا رغبتهم في التطعيم.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم تدريب فرق التثقيف الصحي، ورفع مهارات مديري التثقيف الصحي في 23 محافظة، على الأسلوب الأمثل في توصيل الرسائل الصحيحة للمواطنين، وتعديل الأفكار والمعلومات المغلوطة، إلى جانب التعريف بكيفية التسجيل على منصة التواصل التفاعلي، وعبر الخط الساخن 15335.

وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة يونيسيف تعاونت مع الوزارة في إعداد المادة العلمية، وإتاحتها للمتدربين من خلال موقع إلكتروني، تم تصميمه خصيصا، للإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات الأكثر شيوعا، إلى جانب تصحيح الشائعات المتداولة بين المواطنين.

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