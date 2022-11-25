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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات حفظ السلام.. مقتل جندي مغربي في أفريقيا الوسطى خلال هجوم مجهول

المغرب علم
المغرب علم

لقي جندي مغربي مصرعه في هجوم جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى، بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط أحد المطارات من أجل هبوط طائرة.

وذكرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن الجندي المغربي يعمل في قوة حفظ السلام الدولية، ولقي مصرعه في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية منذ 2013، من دون أن تحدّد هوية المهاجمين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى "مينوسكا" في بيان إن "أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية توفي في أعقاب هجوم  في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط” طائرة".

يُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة نشرت قوة حفظ السلام في 2014 وهي تضم أكثر من 14 ألف عسكري اليوم.

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المغرب الأمم المتحدة أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى قوات حفظ السلام

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