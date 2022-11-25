أصيب في حملة تحصين المواشي.. وزير الزراعة يطمئن على طبيب الفيوم

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاطمئنان على الدكتور عماد الدين محمد حسين قمبر طبيب الوحدة البيطرية بقرية البسيونية مركز الفيوم والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .



وأكد القصير على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية التي يحتاجها "قمبر" ، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به هو وزملاؤه في خدمة الوطن من خلال حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة.



وفي سياق متصل قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالتواصل مع الطبيب المذكور للاطمئنان عليه .



كما قام د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية مساء اليوم يرافقه د أيمن عادل مدير الطب البيطري بالفيوم بزيارة الطبيب المذكور في مستشفى التأمين الصحي بالفيوم حيث يتلقى العلاج ، ونقل اليه تحيات وزير الزراعة ونائبه .



ومن ناحيته اعرب "قمبر" عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تلقاه من قيادات وزارة الزراعة.

والجدير بالذكر أن د. عماد قمبر طبيب الوحدة البيطرية بقرية البسيونية مركز الفيوم قد أصيب أول أمس الخميس خلال مشاركته في الحملة القومية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع وأثناء تحصينه أحد عجول التسمين تلقى ركلة منه تسببت في جروح ويتلقى العلاج الان في مستشفى التأمين الصحي بالفيوم