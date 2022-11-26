أسرع سيارة موديل 2023 في قطر .. صور

يحتوي السوق القطري على العديد من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية، والتصميم الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى القدرات الخاصة بالتسارع والانطلاق، والتي تنال اعجاب الكثير من محبي عالم السيارات.

وتعتبر السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023 واحدة من اسرع السيارات المقدمة في قطر، كما تعد الاغلى سعرًا بين العديد من الطرازات، لما تحتويه من قدرات فنية تتعلق بالناحية الفنية، حيث تتمتع بمحرك مكون من 16 اسطوانة، قادر على ضخ قوة 1579 حصانا.

السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023

وينتج محرك السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023 عزم اقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 420 كيلومتر في الساعة.

السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023

وتمتلك السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023 العددي من التجهيزات مثل مقاعد رياضية من الجلد الفاخر، مع خاصية الضبط الاوتوماتيكي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، وشاشة باللمس، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، وخاصية المفتاح الذكي، ومحدد سرعة، وكاميرا محيطة، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية.

السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023

تسارع خارق لـ بوجاتي سينتوديشي موديل 2023

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023 يمكنها أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية فقط.

السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023

سعر السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023 في قطر

وتقدم السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023 بقيمة قدرها 33 ميلون ريال قطري.