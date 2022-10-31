بوجاتي تحتفل بالإصدار رقم 400 من تشيرون سوبر سبورت| صور

تتقدم العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي ببطء ولكن بثبات مع خطة الإنتاج التي وضعتها لسيارة تشيرون سوبر سبورت الخارقة الأفضل في العالم.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

جمعت بوجاتي للتو النموذج 400 بعد عملية تجميع استغرقت شهرين تقريبًا في مقرها بفرنسا، حيث قام فريق من 20 ميكانيكيًا وحرفيًا من ذوي المهارات العالية بتجميع 1800 قطعة منفصلة لسيارة تشيرون سوبر سبورت في انتظار تسليمها إلى مالكها الجديد.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

تعتبر كل سيارة من تشيرون سوبر سبورت نسخة فريدة ليس لها مثيل، يتم بنائها يدوياً وفقاً لتوجهات العميل وذوقه الخاص، وتأتي النسخة رقم 400 بناء عن هذه الفلسفة.

تتميز السيارة الخارقة بهيكل من ألياف الكربون مع تشطيب أخضر داكن يختاره العميل، تقول بوجاتي إن إنشاء هذه اللمسة النهائية الفريدة يتطلب الكثير من الصبر والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

حصلت النسخة رقم 400 من السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت على هيكل خفيف الوزن باللون الأخضر، وعجلات قوية، كما تم الانتهاء من غطاء المحرك بلون متباين قليلاً، بالإضافة لعدة لمسات مميزة على بعض المكونات الخارجية، ومن الداخل حصلت تنجيد جلدي فاخر باللونين الأسود والأخضر يسيطر على المقصورة، وتضفي لمسات ألياف الكربون لمسة نهائية أنيقة تتناسب تمامًا مع لون الجلد.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

تعتمد السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت على محرك W16 رباعي التيربو، سعة 8.0 ليتر، يضخ قوة تصل 1600 حصانا (1176 كيلووات) في بفضل الشاحن التوربيني الأكبر.

تصل سرعة محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت القصوى إلى 7100 دورة في الدقيقة ، ويعتبر إنتاج المحرك أعلى بمقدار 100 حصان من محرك تشيرون الأصلية إصدار 2016.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

يأتي المحرك القوي جنبًا إلى جنب مع ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات يوفر قدرة على التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 186 ميلاً في الساعة (0-300 كيلومتر في الساعة) خلال 12.1 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 273 ميلاً في الساعة (440 كم / ساعة).

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

مع إنتاج 400 نموذج من تشيرون، يتبقى 100 نموذج آخر فقط من السيارة الخارقة لتجميعها قبل انتهائها رسمياً، وسيعمل محرك W16 في طراز Mistral Roadster و Bolide المخصص للحلبات فقط.