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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي لافواتير نوار.. قصة أغلى سيارة في تاريخ الشركة الفرنسية| صور

صدى البلد

تشتهر العلامة التجارية الفرنسية بوجاتي بإنتاجها للسيارات الرياضية الخارقة اعتمادا على المحرك الأيقوني الأشهر في العالم W16 ، وتتصدر سيارات بوجاتي قوائم الأغلى في العالم بصفة شبهه دائمة.

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بوجاتي لافواتير نوار

خطفت السيارة الخارقة الفريدة من نوعها بوجاتي لافواتير نوار "La Voiture Noire" الأنظار في عام 2018 ، و ظهرت لأول مرة خلال فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارات عام 2019، و تم انتاج نسخة واحده منها فقط وتصدرت لقب الأغلى في العالم عام 2021 وحلت في المركز الثاني عام 2022 خلف رولز رويس بوت تيل.

 

تعتبر السيارة الرياضية الخارقة بوجاتي لافواتير نوار أغلى سيارة جديدة تصنعها العلامة التجارية الفرنسية بوجاتي على الإطلاق

بوجاتي لافواتير نوار

محرك بوجاتي لافواتير نوار

تعتمد السيارة على محرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر مثل سيارة بوجاتي تشيرون، يضخ المحرك قوة تصل الى 1479 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الي 1600 نيوتن/متر.

 

بوجاتي لافواتير نوار

وتبلغ قدرة السيارة بوجاتي لافواتير نوار على التسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 380 كيلومتر في الساعة.

 

وتتوفر السيارة بتصميم شرس، وهيكل أسود بتصميم رياضي مصنوع من الكربون فايبر، وخطوط عصبية ومشتت هواء هجومي، و 6 مخارج للعادم بالإضافة إلى جنوط مميزة .

بوجاتي لافواتير نوار

قدمت بوجاتي السيارة في البداية كمجرد نسخة للعرض فقط، وذلك ربما يكون سبب عدم أنتاج نسخ آخرى منها حتى الآن، و لم يتم الكشف عن مقصورتها الداخلية و لكنها بالفعل ستكون مختلفة عن الإصدارات الآخرى وأعلى تجهيزاً وذلك بسبب ارتفاع سعرها.

 

بوجاتي لافواتير نوار

سعر السيارة الرياضية الخارقة بوجاتي لافواتير نوار

بلغ سعر السيارة بوجاتي لافواتير نوار 13.4 مليون دولار، وتم انتاجها بنسخة واحدة فقط حتى الآن.

بوجاتي التسارع وجاتي تشيرون La Voiture Noire الرياضية

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