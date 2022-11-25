الروبي: السنة والقرآن الكريم كلاهما وحي من الله ولا يمكن الاكتفاء بأحدهما

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن السنة والقرآن الكريم كلاهما وحي من الله ولا يمكن الاكتفاء بأحدهما.

وأضاف الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان": "الفارق بين السنة والقرآن الكريم هو أن لفظ القرآن ومعناه من الله، أما السنة النبوية معناها من الله ولفظها من لسان رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم".



وأشار الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،: "السنة والقرآن كلاهما يتفقان في أنهما وحي من الله، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكتفي بالقرآن الكريم بعيدا عن السنة النبوية المطهرة".