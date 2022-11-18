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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متصل: أبويا توفي وهو زعلان مني ..شاهد رد الدكتور عصام الروبي

عصام الروبي
عصام الروبي

رد الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصل يقول: "أبويا توفي وهو زعلان مني كيف أكفر عن ذنبي".

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وقال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "مأساة كبيرة أن يتوفى الأب وهو غير راض عن ابنه"، مضيفا: "أدعو هذا الابن إلى التوبة إلى الله والاستغفار من هذا الذنب".

 

وأضاف: "أقول لهذا الابن حاول بقدر الإمكان أن تفعل لأبيك أي صدقة جارية يعود نفعها وبرها عليه وإليه بقدر المستطاع، وأقول له فعلت ما فعلت مع أبيت أما الآن أفعل  الخير كله مع أمك، وإياك أن ينقطع لسانك عن الدعاء وطلب الرحمة والمغفرة من الله لأبيك، وتذكره في كل حال وكل موقف".

الدكتور عصام الروبي عصام الروبي أحد علماء الأزهر الشريف الازهر الشريف مصر احلى

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